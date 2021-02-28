Известный российский певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданным финалом шоу "Маска"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.
Так, Киркоров опубликовал в своем аккаунте подборку фото со съемок "Маски" и заинтриговал неожиданным финалом шоу.
"Шоу "Маска" на канале НТВ. Традиционно! Каждый вечер воскресенья вся страна встречается у экранов и смотрит самое загадочное шоу @maskantv Сегодня будет самый неожиданный финал!" - написал он.
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На одном из фото Киркоров позировал со своими детьми - Аллой-Викторией и Мартином-Кристином.
Также Киркоров запостил фото, на котором его целуют в щечки Валерия и Регина Тодоренко.
"Очень нравятся фотки с детьми, от них так и веет любовью", "О, сразу с двумя! Котяра мартовский", "Какие красивые жюри, и особенно Киркоров с детьми! Фото - огонь! С нетерпением ждем начала программы!", "Шоу "Маска" люблю, а вас - еще сильнее! До встречи, любимчик! Орел!", "Красавчик, король!", "Какой вы красивый!", "Детки очень красивые", "Суперское шоу", "Мой любимый артист", "Вау, какие вы хорошие", "Очень ждем", - пишут в комментариях.
Напомним, что поседевший Киркоров в розовых кедах оказался в компании молодой брюнетки: "Стоцкая в сто раз лучше!".
Как сообщала Politeka, седой Киркоров засветился с экс-любовником Бузовой за кулисами "Танцев со звездами": "какой жестокой она бы ни была...".
Также Politeka писала, что полностью седой Киркоров в новом имидже внезапно напомнил о себе в шоу "Маска":"не бойтесь рисковать".