Известный российский певец Филипп Киркоров заинтриговал поклонников неожиданным финалом шоу "Маска"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в соцсети.

Так, Киркоров опубликовал в своем аккаунте подборку фото со съемок "Маски" и заинтриговал неожиданным финалом шоу.

"Шоу "Маска" на канале НТВ. Традиционно! Каждый вечер воскресенья вся страна встречается у экранов и смотрит самое загадочное шоу @maskantv Сегодня будет самый неожиданный финал!" - написал он.

На одном из фото Киркоров позировал со своими детьми - Аллой-Викторией и Мартином-Кристином.

Также Киркоров запостил фото, на котором его целуют в щечки Валерия и Регина Тодоренко.

"Очень нравятся фотки с детьми, от них так и веет любовью", "О, сразу с двумя! Котяра мартовский", "Какие красивые жюри, и особенно Киркоров с детьми! Фото - огонь! С нетерпением ждем начала программы!", "Шоу "Маска" люблю, а вас - еще сильнее! До встречи, любимчик! Орел!", "Красавчик, король!", "Какой вы красивый!", "Детки очень красивые", "Суперское шоу", "Мой любимый артист", "Вау, какие вы хорошие", "Очень ждем", - пишут в комментариях.

Напомним, что поседевший Киркоров в розовых кедах оказался в компании молодой брюнетки: "Стоцкая в сто раз лучше!".

Как сообщала Politeka, седой Киркоров засветился с экс-любовником Бузовой за кулисами "Танцев со звездами": "какой жестокой она бы ни была...".

Также Politeka писала, что полностью седой Киркоров в новом имидже внезапно напомнил о себе в шоу "Маска":"не бойтесь рисковать".