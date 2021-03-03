Знаменитий російський співак Філіп Кіркоров показав, як проводить час з Ані Лорак і її дочкою

Українська співачка, яка вже багато років живе і працює в Росії, готується до значущої для себе події: вона запускає власне шоу під назвою «Діва». Його прем'єру не міг пропустити друг Лорак, Філіп Кіркоров. У новому пості в Instagram співак поділився кадрами з урочистої події. Про це пише Politeka.net.

"Весна для того, щоб народжувати нові проекти! Сьогодні Ані Лорак запустила на великий екран шоу Діва! Всі в кіно! Планку задала дуже високу!", - написав Кіркоров.

На нових кадрах вони з Лорак позують поруч на прем'єрі її шоу. Для цієї події співачка вибрала елегантний брючний костюм чорного кольору. Її блузка з глибоким декольте і червоні туфлі так і приковували до себе погляди.

Сам Кіркоров за традицією одягнувся яскраво і химерно. На знімках він зворушливо тримає Лорак за руку і посміхається.

Співак також показав кадри, на яких його діти сидять в залі для глядачів поруч з дочкою ані.

Шанувальники виконавців активно коментують пост.

"Які ви всі красиві", "чекаємо завтрашньої прем'єри пісні! Ну і звичайно шоу Ані Лорак на великих екранах в кіно це круто! Також як у Алли Пугачової!", "Ваш тандем чудовий, може, запишіть дме з Кароліною?",- пишуть коментатори.

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