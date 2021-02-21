Відомий російський співак Філіп Кіркоров вразив яскравим образом на зйомках шоу «Маска»

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram чоловік опублікував серію фото, на яких позував один і разом з іншими зірковими детективами. Як відомо, Філіп Кіркоров є детективом шоу "Маска" на російському телебаченні.

Артист був одягнений у білу сорочку з коронами і чорний піджак із золотими плечима. Волосся артиста було повністю сивим, тільки кінчики прикрашали чорні пасма. При цьому борода артиста була чорною. Ймовірно, Кіркорову доводиться фарбувати бороду.

"Ще більше інтриги! Ще крутіше номера! Ще складніше головоломка!",- підписав фото співак.

На одному зі знімків Кіркоров тісно притиснувся до білявої Валерії, яка позувала в ефектній чорній сукні з глибоким декольте.

Варто відзначити, що фото привело в захват зіркових подружок артиста. Світлана Лобода і Оля Полякова не стримали емоцій, написавши йому в коментарях "Вогонь". Шанувальники теж розхвалили Кіркорова.

"Який гарний", "Філіп як добре що ви пішли від перук, як ніби новий актор, молодо стильно", "який красень", "а чому сивий? Зарано ще!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що посивілий Кіркоров в рожевих кедах опинився в компанії молодої брюнетки: "Стоцька в сто разів краще!".

Як повідомляла Politeka, сивий Кіркоров засвітився з екс-коханцем Бузової за лаштунками "Танців з зірками": "якою жорстокою вона б не була...".

Також Politeka писала, що повністю сивий Кіркоров в новому іміджі раптово нагадав про себе в шоу "Маска":"не бійтеся ризикувати".