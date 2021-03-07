Гимнастка Анна Ризатдинова вызвала ажиотаж уникальными кадрами

Как передает Politeka.net, 27-летняя фаворитка хореографа Влада Ямы из "Танців з зірками" опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала, как зажигает вместе с певицей Олей Поляковой (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Ризатдинова, как известно, приняла участие в новом шоу звездных пародий "Липсинк батл". Девушка исполнила хит Поляковой "Королева ночи". Ее выступление стало настоящим взрывом: настолько похож и яркий образ в "золоте", и манера двигаться.

Анна раскрыла секрет небывалого успеха. Оказывается, в постановке номера ей помогала сама Оля.

"Не вошедшее в эфир @lipsyncbattle_ua 😈 То, что @polyakovamusic будет на съёмках, я абсолютно не знала. Поэтому была просто в шоке) @polyakovamusic спасибо за крутые танцы и поддержу😍 Друзья, сколько Оль видите на видео?)", - подписала кадры гимнастка.

Пользователи кинулись комментировать увиденное:

"спаси Христос"

"😂 супер"

"Очень талантливое выступление, от оригинала не отличить! Анна - вы настоящий профессионал, когда беретесь за какую-то работу, то не просто выполняете ее, а делаете это с безумной отдачей. Очень приятно наблюдать за Вашими достижениями! Желаю Вам только побед! ❤️"

"Огонь-как две сестры 👍🤗"

Ранее мы рассказывали, как Полякова похвалила "конкурентку" Ризатдинову. Звезда опубликовала видео с ее выступления, не сдержав эмоций: "Аня, ты была прекрасна! Очень похоже! Для меня ты - победительница!".

Напомним, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова сверкнула точеной фигурой в фитнес зале: "Можно загореться".

А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова в золотом боди дала фору Поляковой: "Даже лучше оригинала".

Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» взбодрила пикантными танцами в обтягивающих лосинах: «Вас расслабят…».