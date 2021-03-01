Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками" и любимица Влада Ямы пленила зажигательными танцами
Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, снятое для Тик Ток. Она примеряла парик с длинными белыми волосами. Под макарену Анна зажгла с подругой, вдоволь повиляв бедрами. Обтягивающие лосины придали танцу особой пикантности.
«Как поднять себе настроение? В первый день весны уже так хочется солнце и тепла. Но пока весь снег не растаял, мы можем поднимать себе настроение другими способами. Собрала для вас 5 своих советов.
1. Включите любимую музыку. Я ещё со времён спортивной юности обожаю Лану Дель Рей и Майкла Джексона. Я слушала их песни и воодушевлялась на новые свершения.
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2. Займитесь спортом. Это мой любимый антистресс. Если хотите отвлечься от негативных мыслей, скорее бегите в спортзал. И совсем не обязательно таскать штангу. Йога или пилатес отлично вас расслабят», - поделилась своими лайфхаками Анна.
Она также добавила, что можно сменить обстановку, поехав в путешествие, танцевать, чтобы получить невероятные эмоции или просто напросто пересмотреть любимый фильм.
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