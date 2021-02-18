Відома художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танці з зірками" та улюблениця Влада Ями, спокусила формами в міні

Зірка демонструє шикарну фігуру, яка гідна всіх похвал, пише Politeka.net.

Цього разу красуня одягла білосніжну сорочку, а зверху - чорну міні-сукню. В результаті через довжину оголилися стрункі ніжки.

Наряд підкреслив тонку талію і пишні груди зірки.

Анна розпустила довге волосся, а макіяж з акцентом на очі завершив стильний образ.

У пості зірка міркувала про те, хто такий ідеальний Керівник. З раннього віку Різатдінова займалася гімнастикою, але нещодавно вона відкрила свою академію і дізналася, як вести бізнес.

"Ідеальний керівник - це людина, яка подає приклад усім іншим. Він лояльний, але при цьому шановний в колективі. Ідеальний Керівник вчиться на своїх помилках. Адже всі ми люди🤷 🏻 ♀, і кожен може зробити щось не так. Хороший керівник приймає свої промахи і виправляє їх", - написала знаменитість.

Зірка заохочує працьовитих, а з ледачими воліє не зв'язуватися. Крім того, Анна намагається чути своїх працівників.

"Пост керівника - дуже складний. Тому що всі його обговорюють і засуджують. Але я вважаю, що керівника не повинні любити. Його повинні поважати і виконувати вимоги", - поділилася гімнастка.

Зірка каже, що підлеглих потрібно поважати, підказувати і направляти.

"Не вважаю себе ідеальним керівником, намагаюся аналізувати, що зробила правильно, а де допустила помилку. І за перші півроку ми вже досягли хорошого результату і згуртувалися як колектив. Я кайфую від роботи з таким людьми 🤩", - поділилася Анна.

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