Известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танці з зірками" и любимица Влада Ямы, соблазнила формами в мини
Звезда демонстрирует шикарную фигуру, которая достойна всех похвал, пишет Politeka.net.
В этот раз красотка надела белоснежную рубашку, а сверху - черное мини-платье. В результате из-за длины оголились стройные ножки.
Наряд подчеркнул тонкую талию и пышную грудь звезды.
Анна распустила длинные волосы, а макияж с акцентом на глаза завершил стильный образ.
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В посте звезда рассуждала о том, кто такой идеальный руководитель. С раннего возраста Ризатдинова занималась гимнастикой, но недавно она открыла свою Академию и узнала, как вести бизнес.
"Идеальный руководитель - это человек, который подает пример всем остальным. Он лояльный, но при этом уважаемый в коллективе. Идеальный руководитель учится на своих ошибках. Ведь все мы люди 🤷🏻♀, и каждый может сделать что-то не так. Хороший руководитель принимает свои промахи и исправляет их", - написала знаменитость.
Звезда поощряет трудолюбивых, а с ленивыми предпочитает не связываться. Кроме того, Анна старается слышать своих работников.
"Пост руководителя - очень сложный. Потому что все его обсуждают и осуждают. Но я считаю, что руководителя не должны любить. Его должны уважать и выполнять требования", - поделилась гимнастка.
Звезда говорит, что подчиненных нужно уважать, подсказывать и направлять.
"Не считаю себя идеальными руководителем, стараюсь анализировать, что сделала правильно, а где допустила ошибку. И за первые полгода мы уже достигли хорошего результата и сплотились как коллектив. Я кайфую от работы с таким людьми 🤩", - поделилась Анна.
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