Гимнастка Анна Ризатдинова из "Танцев со звездами" поделилась фотографией своего сына

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу спортсменки в соцсети.

Так, в аккаунте фаворитки хореографа и судьи Влада Ямы из "Танцев со звездами" появилась новая фотография с ее сыном Ромой. Девушка рассказала, что она привела его на первую тренировку по футболу.

"Я понимала, что ему уже очень нужен спорт. Тем более, как фанатка физической активности, хотела заинтересовать этим и ребенка. Начали мы с футбола. И я, если честно, переживала, потому что ему ведь только 3 года. Думала, что он вцепится в меня и откажется даже отходить, или будет просто бегать для развлечения", - поделилась она.

Впрочем, опасения гимнастки не оправдались, и мальчик прекрасно чувствовал себя на тренировке. Он внимательно слушал тренера и выполнял все задания.

"Когда увидела это, то поняла: ребенок уже созрел для спорта, и мы выбрали очень правильное время", - уверена она.

Также гимнастка поделилась, что скоро ее сын попробует себя в еще одном виде спорта, однако пока не стала раскрывать все карты, и не сказала, о чем именно идет речь.

"Класс! Юный спортсмен", "Мамина гордость", "Это замечательно!" - пишут в комментариях.

Напомним, что Ризатдинова из "Танцев со звездами" разговорилась о проекте "Холостячка": "Да, я верю!"

Как сообщала Politeka, фаворитка Влада Ямы из "Танцев со звездами" показала самое сочное в откровенном мини: "симфония красоты".

Портал Politeka писал, что фаворитка ямы из "Танцев со звездами" оказалась на столе хирурга, проблемы начались после родов: "у меня...".