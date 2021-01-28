Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", где ее поддерживал Влад Яма, рассказала о проекте "Холостячка"

На фото Ризатдинова показалась в прозрачном наряде. Девушка дополнила образ макияжем, а волосы оставила распущенными, радуя фанатов своей красотой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

"Можно ли найти любовь на проекте "Холостячка"?

Увидела, что некоторые СМИ распространяют информацию о том, что я - новая Холостячка страны) И задумалась...

Как показали рейтинги и общественный интерес - проект «Холостячка» попал в самое сердце зрительниц. Но тут вопрос: реально ли найти свою любовь в окружении камер?

Да, я верю, что это возможно. Но сразу сложно сказать, произошло бы это со мной или нет. Потому что встретить того самого - не такое простое задание", - написала звезда.

"Как думаете, идти ли мне на проект «Холостячка», если позовут )?", - задала вопрос красотка в итоге.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Только если это поможет вам найти своего человека", ", "Да. Шоу с вами будет супер-интересное", "Да, было бы круто", "Да, вы очень подходите этому проекту", "Смотря какие цели преследовать: больше популярности - Да, найти любовь - нет)))".

Мы писали, что украинская гимнастка Анна Ризатдинова ошеломила фигурой на отдыхе.

На опубликованном снимке Ризатдинова предстает перед камерой, отдыхая на пляже в крохотном купальнике.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в шортиках, едва прикрывающих ягодицы, исполнила свою мечту

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