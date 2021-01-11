Гимнастка Анна Ризатднова осчастливила публику соблазнительным образом, рассказав о своем фешенебельном отдыхе

Как передает Politeka.net, 27-летняя фаворитка хореографа Влада Ямы из "Танців з зірками" опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в роскошном виде.

Так, Ризатдинова позировала в безлюдном торговом центре, будучи в ультракоротких черных шортиках со светлым геометрическим орнаментом, которые едва прикрывали ее упругий "орешек", и темном топе. Босоножки на шпильке с крупным декором на лямках и небольшая сумочка дополнили лук.

Анна распустила длинные волосы и "хищно" отставила ножку, поставив одну руку на пояс.

В подписи красотка рассказала о своем отдыхе в Дубае. По ее словам, она с первого взгляда влюбилась в этот город (и было это еще в 2016 году) - теперь с радостью возвращается сюда снова и снова.

"Здесь стараются создать всё самое лучшее. Если здание - то оно должно быть самым высоким в мире, если фонтан - то самым большим и ярким. Хотят выделиться и показать всё красочным 💥. Меня очень радует, что есть очень много мест, куда можно сходить с детьми. Также просто сводит с ума количество ресторанов - на любой вкус и бюджет. Поэтому я решила на днях порадовать себя и посетила стейк-хаус Nusr-Et. Я давно хотела туда попасть, потому что владелец и шеф-повар этого заведения Нусрет Гёкче - невероятно популярный. Так что теперь еще одна маленькая мечта воплотилась в реальность 🤩 Как вам мой небольшой travel-пост?", - говорится в сообщении.

Пользователи с жаром кинулись комментировать увиденное:

"Украдут🤣"

"Такая красотка😻💎"

"Так держать, читаю с удовольствием👍❤️"

"Только оттуда. Совершено overrated место без души или культуры. Классные рестораны - да. Самая большая достопримечательность - молл и фонтан... заезженный Египет на голову интереснее"

Напомним, фаворитка Влада Ямы Ризатдинова порезвилась на крыше и свела с ума горячим видом в купальнике: "Мечта".

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" рассказала, что связывает ее с Сергеем Мельником: откровенное признание.