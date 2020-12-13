Олимпийская чемпионка, гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова похвасталась красивыми ножками

Звезда предстала в интересной позе на кресле, пишет Politeka.net. Анна часто делится с поклонниками интересными снимками, на которых хвастается своими достоинствами.

В этот раз красотка впечатлила формами в красивом платье с рюшками. Примечательно, что наряд был полупрозрачным и коротким.

Анна присела на кресло, закинув ножки набок. Ровные красивые части тала в элегантных босоножках притягивали взгляд.

В посте гимнастка рассказала, что у нее была самая большая фотосессия после того, как она выиграла золотую медаль.

"Мне всегда нравились фотосессии 📸

Очень привлекал сам процесс и хотелось попробовать", - написала Анна.

Звезда призналась, что в то время чувствовала себя не уверено, хотя кадры, где она позирует в брендовой одежде, получились идеальными.

"Как спортсменка и отличница, постоянно думала о том, что нужно все делать правильно и следовать указаниям фотографа. Просто слушать задание и четко его выполнять❗️ Но там я впервые столкнулась с тем, что нужно быть собой и просто расслабиться", - написала звезда.

Анна призналась, что ей было трудно "выдохнуть", поэтому долгое время была зажатой в кадре, но со временем она стала раскрепощаться.

"Нужно было просто пройти тот период, когда я стеснялась и даже комплексовала", - написала спортсменка.

За четыре часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев:

"Ну ноги как у принцессы Анна🙏", "Моя королева!", "Образ невероятный, Анечка!!! Люблю фоткать и фотографироваться очень 🙂🙂🙂☕🍬".

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