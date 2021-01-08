Украинская гимнастка, участница шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова призналась, что связывает ее с футболистом Сергеем Мельником

Как сообщает Politeka.net, такое заявление гимнастка сделала на странице у себя в Инстаграм, отвечая на вопросы поклонников.

Ризатдинова заявила, что сейчас с экс-участником шоу "Танцы со звездами" ее связывают дружеские отношения.

При этом она опубликовала фото, которое было сделано во время выступления на танцевальном шоу.

Ризатдинова и Мельник запечатлены в весьма пикантной позе. Анна обхватила Сергея за шею и прогнувшись, отклонилась назад. Футболист при этом держит обнаженное бедро партнерши. Они пристально смотрят в глаза друг другу.

Отметим, в ноябре 2020 года во время совместного выступления на паркете шоу "Танцы со звездами" пара публично заявила, что состоит в отношениях. В декабре спортсменка, отвечая на вопрос, выйдет ли замуж за Мельника, заявила, что не получала от него такого предложения.

Напомним, Анна Ризатдинова заняла второе место в шоу "Танці з зірками 2019", а также вернулась на два эфира в новый сезон. Гимнастка на проекте была фавориткой Влада Ямы.

Сергей Мельник участвавал в "Танцях з зірками" в 2020 году, он покинул проект в четвертьфинале.

Напомним, как фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками" Ризатдинова пленила формами в лосинах: "Блин, класс, Аня!".

Как сообщала Politeka, фаворитка Влада Ямы выдала неприглядную правду о "Танцях з зірками": "Всегда был тяжелый...".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" свела с ума пикантными вырезами на топе.