Известная украинская гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова похвалилась водными развлечениями на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, красотка выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" кадры своего заграничного зимнего отпуска (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца). Она нарядилась в обтягивающий купальник-боди черного цвета и порезвилась в бассейне на крыше высотки.

На опубликованно ролике Анна Ризатдинова поплавала в бассейне, стараясь не намочить волосы. Выходя из бассейна, спортсменка соблазнительно вильнула бедрами и пустила воздушный поцелуй.

"Провожаю последние дни отпуска 🙃 Каникулы в этом году у меня получились невероятно насыщенными. Успела погулять и по улочкам Львова, и покататься на лыжах ⛷ в Буковеле, и провести рождественские праздники в тёплой атмосфере в кругу семьи. А вот теперь решила немного отдохнуть от дождливой и неприветливой киевской зимы и сбежала к солнцу. Посылаю вам лучики тепла ☀️", - подписала кадры Анна Ризатдинова.

Пользователи сети восхитились в комментариях внешним видом гимнастки и посоветовали ей провести время с пользой:

"Ну шикарные ноги Анна"; "Отличного отдыха! Набраться сил и энергии для новых свершений!"; "Не замёрзла ?)"; "Богиня! Ты потрясающе выглядишь, Анна! Ты такая прекрасная мечта!".

Напомним, как фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками" Ризатдинова пленила формами в лосинах: "Блин, класс, Аня!".

Как сообщала Politeka, фаворитка Влада Ямы выдала неприглядную правду о "Танцях з зірками": "Всегда был тяжелый...".

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