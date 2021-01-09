Знаменитая украинская гимнастка и фаворитка Влада Ямы на шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова продемонстрировала настоящую женственность на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, спортсменка поделилась фотографией своего нежного наряда, в котором она проводит время в Дубае. В новом посте в своем Инстаграм красотка порассуждала на тему женственности.

«Для меня женственность состоит из очень многих качеств. Это не только красота внешняя, но и внутренняя, наполненность изнутри. Женственность - когда девушка уверена в себе… Женственность - это та тонкая грань между сексуальностью и вульгарностью. Женственность - это наполненность. Женщина должна быть наполнена, как сосуд», - уверенна гимнастка.

На новом фото она позирует за столиком в отеле в роскошном кремовом платье с завязками на шее. Обнажающий плечи наряд идеально подчеркивает хрупкость Анны. Для большего эффекта девушка собрала волосы в высокую прическу.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост спортсменки.

«Глядя на фотку вспомнилась песня Стинга "Desert rose". Песня о прекрасном, которое есть в этом мире. Вот и женственность - это то прекрасное, которое нас окружает», «волшебная», «Привлекательная, все продумано до мелочей», «Невероятная», - пишут люди.

Напомним, фаворитка Влада Ямы Ризатдинова порезвилась на крыше и свела с ума горячим видом в купальнике: "Мечта".

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" рассказала, что связывает ее с Сергеем Мельником: откровенное признание.

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