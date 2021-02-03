Фаворитка Ямы Анна Ризатдинова рассказала о полосе своих неудач в спорте

Известная украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 по художественной гимнастке, Анна Ризатдинова, которая была любимицей Влада Ямы на проекте "Танці з зірками", откровенно рассказала о том, как тяжело она переживала промахи в спорте. Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась откровенным рассказом на своем аккаунте в Instagram.

Анна рассказала в своем блоге, как сложно пережить неудачи в спорте, особенно в юном возрасте: "Неудача для спортсмена - это конец света. Так было у меня". Девочкой гимнастка сильно страдала, когда возвращалась домой без медали. Теперь Анна тренер, и свои знания пытается передать и детям, и родителям, объясняя, как подготовить юных спортсменов к психологическим нагрузкам.

Призер Олимпийских игр, поделилась своим опытом в решении такой серьезной проблемы. Анна призналась, что ей повезло и родители не требовали от нее медалей, но для нее самой это было тяжело и прошло много времени, чтобы понять: после каждой неудачи происходит невероятный взлет.

Для своего поста Анна сделала фото в стильной спортивной одежде черного цвета. Фанаты поддержали Анну, но не упустили возможности сделать несколько комплиментов своей фаворитке.

"Золотые слова!", "У Вас все получится!", "Анечка, Вы такая женственная и сильная)Пересмотрела Ваши выступления) Потрясающе)))", "Ваша спортивная одежда просто огонь 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 и вы очень спортивная женщина, так держать!!!!!!! 👍👍👍👍👍👍❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥🔥🔥", - выразили свои эмоции фанаты.

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