Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", где ее поддерживал Влад Яма, показала себя и устроила квест

На фото Анна показалась в черном мини-платье с прозрачными частями. Девушка соблазнительно выгнулась, а руками взялась за красную ленту. Ризатдинова дополнила образ украшением на шее, а волосы оставила распущенными. Кадр получился динамичным и эффектным, ведь гимнастка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Фото заряжено на отличные выходные.

Нашли один из гимнастических предметов?", - написала звезда под фото.

"Лента?? Гимнастический предмет!", "Не могли бы вы быть более совершенными! Анна ты сногсшибательно выглядишь! Вы - симфония красоты!", "Красавица, прекрасная", "Хоть это фото подходит под заставку к сериалу "Зена - принцесса воинов", но лента вносит свой вклад в образ :)".

Мы писали, что олимпийская чемпионка, гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова показала себя в ярком и соблазнительном образе.

На снимке Ризатдинова позирует на кухне в эффектном образе. На ней кислотно-желтый спортивный топ, цветастый боди с глубокими вырезами и ярко-синие блестящие лосины. Такой наряд позволяет красотке в полной мере показать свою подтянутую фигуру.

Напомним, Ризатдинова из "Танців з зірками" разоткровенничалась о проекте "Холостячка"

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