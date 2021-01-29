Известная украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками", где ее поддерживал Влад Яма, показала себя и устроила квест
На фото Анна показалась в черном мини-платье с прозрачными частями. Девушка соблазнительно выгнулась, а руками взялась за красную ленту. Ризатдинова дополнила образ украшением на шее, а волосы оставила распущенными. Кадр получился динамичным и эффектным, ведь гимнастка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Фото заряжено на отличные выходные.
Нашли один из гимнастических предметов?", - написала звезда под фото.
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"Лента?? Гимнастический предмет!", "Не могли бы вы быть более совершенными! Анна ты сногсшибательно выглядишь! Вы - симфония красоты!", "Красавица, прекрасная", "Хоть это фото подходит под заставку к сериалу "Зена - принцесса воинов", но лента вносит свой вклад в образ :)".
Мы писали, что олимпийская чемпионка, гимнастка и финалистка шоу "Танці з зірками" Анна Ризатдинова показала себя в ярком и соблазнительном образе.
На снимке Ризатдинова позирует на кухне в эффектном образе. На ней кислотно-желтый спортивный топ, цветастый боди с глубокими вырезами и ярко-синие блестящие лосины. Такой наряд позволяет красотке в полной мере показать свою подтянутую фигуру.
Напомним, Ризатдинова из "Танців з зірками" разоткровенничалась о проекте "Холостячка"
А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" вогнала в краску, примеряв тесный купальник
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