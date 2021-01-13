Украинская гимнастка и фаворитка Влада Ямы во время участия на проекте "Танці з зірками" Анна Ризатдинова ошеломила фигурой на отдыхе
Как рассказывает Politeka, снимком знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
"Почему отдых для меня настолько важен? Пока у меня была спортивная 🤸♀ карьера, отпуска в принципе не было. Поэтому сейчас каждый выезд на солнышко — просто счастье. У гимнасток не бывает долгосрочного отпуска, потому что мы тогда очень быстро набираем вес 😒. Тренировки были каждый день с утра до вечера. И даже один выходной сильно отражался на весе. А представьте, что будет, если отдохнуть целых 7 дней? Сразу плюс килограммы и потеря формы", - говорится в сообщении.
На опубликованном снимке Ризатдинова предстает перед камерой, отдыхая на пляже в крохотном купальнике.
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"Организм подсказывает, что нужно отдохнуть. Это само собой ясно. У меня такая же история", "шикарные ноги, Аня!", "фигура бомбезная", "хорошенькая", "это просто невероятная фигура", "боже, на это можно смотреть вечно", - пишут ее поклонники.
Напомним, фаворитка Влада Ямы на "Танцях з зірками" Ризатдинова пленила формами в лосинах: "Блин, класс, Аня!".
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