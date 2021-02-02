Знаменитая украинская художественная гимнастка Анна Ризатдинова, которая была любимицей Влада Ямы на проекте «Танці з зірками», откровенно рассказала о том, что сделала пластическую операцию

Как сообщает Politeka.net, знаменитость поделилась откровенным рассказом в разделе Сториз своего Инстаграм.

По словам Ризатдиновой, после родов ее сильно волновал выпирающий живот. Поначалу спортсменка думала, что эту проблему помогут решить тренировки, однако позже врачи диагностировали у нее диастаз и пупочную грыжу.

«Я понимала, что у меня выпирает животик после родов, потому что я вовремя не надела бандаж, не носила никаких поясов. Никто не подсказал, а самой было не до этого. Ну выпирал живот и выпирал, я думала, что упражнениями можно все закачать, все исправить. Но не в моем случае», - рассказала Ризатдинова.

Летом она перенесла операцию для устранения диастаза и грыжи, однако это решило проблему только изнутри, а снаружи живот спортсменки все еще оставался проблемным местом.

В связи с этим Ризатдинова решилась на еще одну операцию: на этот раз косметического характера.

В своих Сториз спортсменка призналась, что уже начинает восстанавливаться после нее, возвращаясь к привычной жизни.

«Друзья, я уже в строю. Конечно, болит животик, болит сильно, но в очередной раз я поняла, насколько я горжусь тем, что я спортсмен…Я могла сейчас лежать дома с одеялком, с чашечкой чая и смотреть себе сериалы. Но вот эта спортивная закалка не дает мне этого делать», - рассказала Ризатдинова.

В ближайшее время спортсменка наглядно продемонстрировать результаты операции.

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