Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", де її підтримував Влад Яма, розповіла про проект "Холостячка"
На фото Різатдінова здалася в прозорому вбранні. Дівчина доповнила образ макіяжем, а волосся залишила розпущеним, радуючи фанатів своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чи можна знайти любов на проекті "Холостячка"?
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Як показали рейтинги і суспільний інтерес - проект «Холостячка» потрапив в саме серце глядачок. Але тут питання: чи реально знайти свою любов в оточенні камер?
Так, я вірю, що це можливо. Але відразу складно сказати, сталося б це зі мною чи ні. Тому що зустріти того самого - не таке просте завдання", - написала зірка.
"Як думаєте, чи йти мені на проект «Холостячка», якщо покличуть )?",- поставила питання красуня в результаті.
Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:
"Тільки якщо це допоможе вам знайти свою людину",", " так. Шоу з вами буде супер-цікаве", "так, було б круто", "так, ви дуже підходите цьому проекту", " дивлячись які цілі переслідувати: більше популярності - так, знайти любов - ні)))".
Ми писали, що українська гімнастка Анна Різатдінова приголомшила фігурою на відпочинку.
На опублікованому знімку Різатдінова постає перед камерою, відпочиваючи на пляжі в крихітному купальнику.
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