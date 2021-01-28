Відома українська художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками", де її підтримував Влад Яма, розповіла про проект "Холостячка"

На фото Різатдінова здалася в прозорому вбранні. Дівчина доповнила образ макіяжем, а волосся залишила розпущеним, радуючи фанатів своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чи можна знайти любов на проекті "Холостячка"?

Побачила, що деякі ЗМІ поширюють інформацію про те, що я-Нова Холостячка країни) і задумалася...

Як показали рейтинги і суспільний інтерес - проект «Холостячка» потрапив в саме серце глядачок. Але тут питання: чи реально знайти свою любов в оточенні камер?

Так, я вірю, що це можливо. Але відразу складно сказати, сталося б це зі мною чи ні. Тому що зустріти того самого - не таке просте завдання", - написала зірка.

"Як думаєте, чи йти мені на проект «Холостячка», якщо покличуть )?",- поставила питання красуня в результаті.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Тільки якщо це допоможе вам знайти свою людину",", " так. Шоу з вами буде супер-цікаве", "так, було б круто", "так, ви дуже підходите цьому проекту", " дивлячись які цілі переслідувати: більше популярності - так, знайти любов - ні)))".

Ми писали, що українська гімнастка Анна Різатдінова приголомшила фігурою на відпочинку.

На опублікованому знімку Різатдінова постає перед камерою, відпочиваючи на пляжі в крихітному купальнику.

Нагадаємо, фаворитка ями з "Танців з зірками" в шортиках, ледь прикривають сідниці, виконала свою мрію

А ще Politeka писала, що фаворитка ями з "Танців з зірками" у відкритій сукні показала, як виглядає жіночність

Також Politeka повідомляла, що фаворитка Влада Ями Різатдінова попустувала на даху і звела з розуму гарячим видом в купальнику



