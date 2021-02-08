Гимнастка Анна Ризатднова поделилась откровением и раскрыла секрет своего успеха

Как передает Politeka.net, 27-летняя фаворитка хореографа и судьи Влада Ямы из "Танців з зірками" написала об этом на своей странице в соцсети, и показа чувственное фото.

«Мой папа объяснял мне с самого раннего возраста, что в жизни надо много и хорошо работать, но если ты хочешь чего-то по-настоящему большого достичь, нужно пахать в поте лица, тогда твои труды оценят. Необходимо приходить в зал первой, а уходить последней, а потом еще дома делать определенные упражнения. Работать больше остальных, не жалеть себя, лишь в таком случае ты добьешься успеха. Папа вкладывал в мою голову эту мысль изо дня в день», - рассказала гимнастка.

При этом сама Ризатдинова уверена, что но ни в коем случае не стоит заставлять детей делать что-то в раннем возрасте, даже если это кажется вам необходимым.

Ризатдинова добавила, что иногда художественную гимнастику недооценивают.

«Когда меня спрашивают: «Что нужно, чтобы стать звездой в художественной гимнастике?», я отвечаю: «Мало иметь скорость, растяжку или гибкость, эмоциональность или сильное желание. Этот вид спорта настолько разносторонний. Только на первый взгляд он кажется легким, но за этой легкостью стоит колоссальный труд и синтез всех этих качеств», - отметила спортсменка.

Ризатдинова призналась, что ее саму часто судьи часто оценивали очень низкими баллами.

«Глядя на себя в возрасте восемнадцати-девятнадцати лет, я вижу трудолюбивую девочку, имеющую средние параметры, с огромной мотивацией и сумасшедшей работоспособностью, но которая абсолютно не нравилась судьям. На меня даже не обращали внимания и оценивали очень низко. В художественной гимнастике очень важно быть яркой, эмоциональной, запоминающейся. Быть не такой, как все, – большая составляющая успеха», - написала гимнастка.

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