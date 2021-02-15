Известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танці з зірками" и любимица Влада Ямы, показала себя и рассказала о любви

На кадре Анна позирует в белом наряде с вырезом и на маленьких каблуках. Ризатдинова соблазнительно легла, задрав одну ножку, а волосы оставила распущенными. Кадр получился довольно провокационным и зажигательным, ведь спортивная красотка выглядит безупречно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Что для меня любовь?

Это всего лишь одно слово, но его так сложно описать. У каждого человека она вызывает абсолютно разные эмоции. Но любовь однозначно дарит состояние окрылённости. Даже когда я пишу эти слова, то с лица не сходит улыбка ☺️. Ведь любовь вызывает позитивные и тёплые чувства", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Очень хорошо и красиво написано! И не нужно останавливаться на одной книге!", "Супер! Но любовь - это тоже иллюзия!", "Ракета", "Круто", Вау", "Ты потрясающе выглядишь".

Мы писали, что гимнастка Анна Ризатдинова из "Танцев со звездами" поделилась фотографией своего сына.

Так, в аккаунте фаворитки хореографа и судьи Влада Ямы из "Танцев со звездами" появилась новая фотография с ее сыном Ромой. Девушка рассказала, что она привела его на первую тренировку по футболу.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" ошеломила откровением

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