Гимнастка Анна Ризатднова заставила фанатов сделать выбор

Как передает Politeka.net, 27-летняя фаворитка хореографа и судьи Влада Ямы из "Танців з зірками" опубликовала серию фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в самых различных образах. И в стиле кэжуал на прогулке, и в спортивном костюме на беговой дорожке, и в шикарном белом платье на одно плечо, а также в чувственной шелковой ночнушке.

"Друзья, давайте немного расслабимся и поговорим о стиле) Какой мой образ вам нравится больше всего? Жду в комментариях ваше любимое фото👇", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Ты сногсшибательно выглядишь в любом наряде! Каждый из них подходит вам, восхитительно! ❤️"

"В любом есть то что тебе важно... и может в этом твоя сила☝️"

"Важко обрати, всі класні! Але якщо вже треба обрати, тоді 3 і 5!"

"Порою стиль как настроенье... и скрыть не каждому под силу..."

"любимый ваш образ - в шортиках на ужине в Дубае! 🔥😍❤️"

До этого Ризатдинова призналась о пластической операции, которую была вынуждена сделать. По словам гимнастки, после родов ее сильно волновал выпирающий живот, от которого никакими спортивными диетами и тренировками ей все никак не удавалось избавиться. Врачи поставили диагноз: диастаз и пупочная грыжа.

Вылечить недуг помогла операция, однако в косместическом плане - животик все равно не исчез. Поэтому Анна прибегнула к пластической хирургии. Девушка рассказала о своем восстановлении после процедуры:

«Друзья, я уже в строю. Конечно, болит животик, болит сильно, но в очередной раз я поняла, насколько я горжусь тем, что я спортсмен… Я могла сейчас лежать дома с одеялком, с чашечкой чая и смотреть себе сериалы. Но вот эта спортивная закалка не дает мне этого делать».

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