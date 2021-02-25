Відома художня гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танці з зірками" та улюблениця судді шоу Влада Ями, похвалилася пластикою

Красуня взяла участь у популярному челленджі, блиснувши стрункими ніжками, пише Politeka.net. Анна постала перед камерою в світлому піджаку, під яким виднілося одне чорне боді.

Стрункі ніжки зірка обтягнула чорними колготками.

Зірка підспівувала пісні Насті Каменських "Elefante". Гімнастка показала шикарну фігуру з різних сторін. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Я приймаю #ліпсінкбатл_челендж і стаю учасницею шоу кидаю виклик: @illya_kvasha @sasha_prohor @olgakharlan @annabutkevych.official @gorbunovyuriy @lastochkin_igor до зустрічі на наймасштабнішому шоу Зоряних пародій", - написала Різатдінова.

За три години пост зібрав майже 20 тисяч переглядів.

"Розкішна🔥 🔥 🔥", " Аню, Ногиии 😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥 нереальна наша❤️❤️❤️", " клас 👏 круто🔥 🔥", "дуже круто🙌", "дуже красиво!🔥 🔥 ", "Вау, як круто!😍 😍 😍 краще, ніж оригінал!", "🔥🔥🔥дивовижна розкіш ,Сучасного Світу)))🔥🔥🔥", "Захоплююся вами, красуня", "Шикарні ніжки 🔥", "Вогонь 🔥, але я чекала шпагат або бічне рівновагу 😃", "Прикид 👏те,що треба 🤍💜", "Ти приголомшливо красива, прекрасна королева! Ти чудово виглядаєш, Анно! 😍 😍 😍 ", "Я прям залипла на цьому відео😂", " Гарненька, Гаряча, зваблива🔥", - написали користувачі мережі.

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