"Пластилиновая" Ризатдинова с "Танців з зірками" показала как любит спорт

Анна Ризатдинова приковала внимание фанатов, разместив видео своих тренировок. Гимнастка, победительница Олимпийских игр показала как занимается, и как легко делает вертикальный шпагат стоя, на зависть "шпагатнице" Волочковой. Как передает Politeka, Анна разместила видео на своем Instgaram-аккаунте.

Известная украинская гимнастка, участница и фаворитка Влада Ямы в шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова продолжает покорять фанатов своими изысканными образами.

Для фотосессии девушка выбрала спортивные леггинсы и розовую кофточку, которые подчеркнули все идеальные изгибы гимнастки.

Анна сосредоточенно выполняла упражнения, при этом она предложила фанатам также отснять спортивные тренировки и поучаствовать в розыгрыше призов от гимнастки.

В своем микро-блоге Анна Ризатдинова заявила, что подарит трем участникам игры шопер и свою книгу "Мой роман со спортом".

Анна – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она завоевала для Украины медаль в 2016 году. Сейчас Анна тренирует детей, а также пытается донести их родителям правила поведения с теми, кто решил посвятить свою жизнь спорту.

"У каждого есть огромный шанс выиграть, ведь мы выберем 3-х победителей 🎁. Так что скорее снимайте занятия спортом и делитесь своими видео с нами", - написала Ризатдинова.

Поклонники кинулись воспевать своего кумира: "Wow❤️❤️", "Красотка ви😍", "Подскажите, а кому и зачем нужна эта книга??? Чему она может научить например молодежь, людей среднего или старшего возраста???", - написали поклонники.

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