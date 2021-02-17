"Пластилиновая" Ризатдинова с "Танців з зірками" показала как любит спорт
Анна Ризатдинова приковала внимание фанатов, разместив видео своих тренировок. Гимнастка, победительница Олимпийских игр показала как занимается, и как легко делает вертикальный шпагат стоя, на зависть "шпагатнице" Волочковой. Как передает Politeka, Анна разместила видео на своем Instgaram-аккаунте.
Известная украинская гимнастка, участница и фаворитка Влада Ямы в шоу «Танці з зірками» Анна Ризатдинова продолжает покорять фанатов своими изысканными образами.
Для фотосессии девушка выбрала спортивные леггинсы и розовую кофточку, которые подчеркнули все идеальные изгибы гимнастки.
Анна сосредоточенно выполняла упражнения, при этом она предложила фанатам также отснять спортивные тренировки и поучаствовать в розыгрыше призов от гимнастки.
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В своем микро-блоге Анна Ризатдинова заявила, что подарит трем участникам игры шопер и свою книгу "Мой роман со спортом".
Анна – олимпийская чемпионка по художественной гимнастике. Она завоевала для Украины медаль в 2016 году. Сейчас Анна тренирует детей, а также пытается донести их родителям правила поведения с теми, кто решил посвятить свою жизнь спорту.
"У каждого есть огромный шанс выиграть, ведь мы выберем 3-х победителей 🎁. Так что скорее снимайте занятия спортом и делитесь своими видео с нами", - написала Ризатдинова.
Поклонники кинулись воспевать своего кумира: "Wow❤️❤️", "Красотка ви😍", "Подскажите, а кому и зачем нужна эта книга??? Чему она может научить например молодежь, людей среднего или старшего возраста???", - написали поклонники.
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