Известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танці з зірками" и любимица судьи шоу Влада Ямы, похвасталась пластикой

Красотка приняла участие в популярном челлендже, сверкнув стройными ножками, пишет Politeka.net. Анна предстала перед камерой в светлом пиджаке, под которым виднелось одно черное боди.

Стройные ножки звезда обтянула черными колготками.

Звезда подпевала песне Насти Каменских "Elefante". Гимнастка показала шикарную фигуру с разных сторон. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Я принимаю #ліпсінкбатл_челендж и становлюсь участницей шоу😍 Бросаю вызов: @illya_kvasha @sasha_prohor @olgakharlan @annabutkevych.official @gorbunovyuriy @lastochkin_igor До встречи на самом масштабном шоу звездных пародий", - написала Ризатдинова.

За три часа пост собрал почти 20 тысяч просмотров.

"Роскошная 🔥🔥🔥", "Аня, ногииии😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥 Нереальная наша❤️❤️❤️", "Класс 👏 круто🔥🔥", "Очень круто 🙌", "Очень красиво!🔥🔥", "Вау, как круто!😍😍😍 лучше, чем оригинал!", "🔥🔥🔥изумительная роскошь ,Современного Мира)))🔥🔥🔥", "Восхищаюсь вами, красавица", "Шикарные ножки 🔥", "Огонь 🔥, но я ждала шпагат или боковое равновесие 😃", "Прикид 👏то,что надо 🤍💜", "Ты потрясающе красива, прекрасная королева! Ты прекрасно выглядишь, Анна! 😍😍😍", "Я прям залипла на этом видео😂", "Хорошенькая, горячая, обольстительная 🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" смутила экстремальной длиной кожаного платья: "Я кайфую..."

Как сообщала Politeka, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" показала растяжку во всех позах, на зависть Волочковой

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" в бесстыжем наряде задрала ножку: "Ракета"