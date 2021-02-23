Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками" підкорила фанатів кадрами з тренажерного залу

Відома спортсменка, олімпійський призер з художньої гімнастики Анна Різатдінова, яка стала відома завдяки участі в проєкті "Танці з зірками", де була фавориткою судді проєкту Влада Ями, показала заняття в тренажерному залі на своїй Instagram-сторінці. Про це пише Politeka.net.

У пості Анна розповіла свою думку про те, як часто потрібно займатися спортом. На думку Анни, тренування повинні проходити не рідше, але і не частіше 3 разів на тиждень. Тому, що на думку Анни спорт може швидко набриднути:

"Я за те, щоб тренуватися 3 рази на тиждень... Можна загорітися і почати посилено тренуватися щодня 🤩. А потім почуття ейфорії пройде, і людина може зовсім перехотіти займатися."

Анна заявила, що три рази на тиждень оптимальний варіант, якщо хочеш дружити зі спортом довго. Так і м'язи встигнуть відпочити, і за тренуваннями скучити.

Спортсменка поцікавилася, як вважають прихильники, скільки потрібно для того, щоб тримати свій організм в тонусі.

Шанувальники кинулися коментувати, деякі погодилися з Анною, інші заявили, що для них щоденні тренування не набридають, головне урізноманітнити їх. А решта прихильників просто закидали спортсменку компліментами:

"Розумничка🔥 🔥", "класна фігурка", "Зірка, ти прекрасна!", "Аплодую стоячи!", "Молодець!", Яка розумничка!", "Виглядаєш просто вогонь!",- написали фанати.

Нагадаємо, що фаворитка ями з " Танців з зірками "збентежила екстремальною довжиною шкіряної сукні:" я кайфую..."

Як повідомляла Politeka, фаворитка ями з "Танців з зірками" показала розтяжку у всіх позах, на заздрість Волочкової

Також Politeka писала, що фаворітка ями з "Танців з зірками" в безсоромному вбранні задерла ніжку: "Ракета"