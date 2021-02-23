Анна Ризатдинова, звезда «Танців з зірками» покорила фанатов кадрами с тренажерного зала

Известная спортсменка, олимпийский призер по художественной гимнастике Анна Ризатдинова, которая стала известна благодаря участию в проекте «Танці з зірками», где была фавориткой судьи проекта Влада Ямы, показала занятия в тренажерном зале на своей инстаграм-странице. Об этом пишет Politeka.net.

В посте Анна рассказала свое мнение о том, как часто нужно заниматься спортом. По мнению Анны, тренировки должны проходить не реже, но и не чаще 3 раз в неделю. Потому, что по мнению Анны спорт может быстро надоесть:

"Я за то, чтобы тренироваться 3 раза в неделю… Можно загореться и начать усиленно тренироваться каждый день 🤩. А потом чувство эйфории пройдёт, и человек может совсем перехотеть заниматься."

Анна заявила, что три раза в неделю оптимальный вариант, если хочешь дружить со спортом долго. Так и мышцы успеют отдохнуть, и за тренировками соскучиться.

Спортсменка поинтересовалась, как считают подписчики, сколько нужно для того, чтобы держать свой организм в тонусе.

Поклонники кинулись комментировать, некоторые согласились с Анной, другие заявили, что для них ежедневные тренировки не надоедают, главное разнообразить их. А остальные просто забросали спортсменку комплиментами:

"Умничка🔥🔥", "Классная фигурка", "Звезда, ты прекрасна!", "Аплодирую стоя!", "Молодец!", Какая умничка!", "Выглядишь просто огонь!", - написали фанаты.

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