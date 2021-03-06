Известная художественная гимнастка Анна Ризатдинова, звезда "Танців з зірками" и любимица судьи шоу Влада Ямы, покорила публику ярким выступлением
Как передает Politeka.net, на аккаунте шоу пародий «Липсинк батл» в Инстаграм появились фото и видео с выступления Ризатдиновой.
«Итак, на сцену выходит первая участница батла - бронзовая олимпийская призерка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова! Участница пародирует Олю Полякову», - подписали фото авторы аккаунта.
Анна появилась на сцене в золотой короне и золотистом боди. Белый парик сделал ее невероятно похожей на Полякову. Стоит отметить, что Ризатдинова еще очень удачно пародировала певицу, копируя ее поведение на сцене.
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В комментариях стали оставлять отзывы о выступлении Анны.
«Вот это сходство!», «Великолепно! Может спокойно быть двойником Поляковой», «Прекрасно», «Супер», «Огонь», - пишут пользователи сети.
Изюминкой номера Анны стал тот факт, что в конце пародии на сцену вышла и сама Полякова. Рядом девушки смотрелись очень эффектно. Отличить их издалека было очень сложно.
Добавим, что в «Липсинк батл» Анна соревновалась с теннисисткой Элиной Свитолиной, которая пародировала Дмитрия Монатика. Победила в батле Свитолина.
Напомним, что фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова сверкнула точеной фигурой в фитнес зале: "Можно загореться".
А еще Politeka писала, что фаворитка Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова в золотом боди дала фору Поляковой: "Даже лучше оригинала".
Также Politeka сообщала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» взбодрила пикантными танцами в обтягивающих лосинах: «Вас расслабят…».