Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, зірка "Танців з зірками" та улюблениця Влада Ями полонила запальними танцями
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, зняте для Тік Ток. Вона приміряла перуку з довгим білим волоссям. Під макарену Анна запалила з подругою, вдосталь повилявши стегнами. Обтягуючі лосини надали танцю особливої пікантності.
"Як підняти собі настрій? У перший день весни вже так хочеться сонця і тепла. Але поки весь сніг не розтанув, ми можемо піднімати собі настрій іншими способами. Зібрала для вас 5 своїх порад.
1. Увімкніть улюблену музику. Я ще з часів спортивної юності обожнюю Лану Дель Рей і Майкла Джексона. Я слухала їхні пісні і надихалася на нові звершення.
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2. Займіться спортом. Це мій улюблений антистрес. Якщо хочете відволіктися від негативних думок, швидше біжіть в спортзал. І зовсім не обов'язково тягати штангу. Йога або пілатес відмінно вас розслаблять», - поділилася своїми лайфхаками Анна.
Вона також додала, що можна змінити обстановку, поїхавши в подорож, танцювати, щоб отримати неймовірні емоції або просто напросто переглянути улюблений фільм.
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