Відома українська гімнастка Анна Різатдінова, яка запам'яталася українцям як фаворитка Влада Ями на "Танцях з зірками", вразила перетворенням в Олю Полякову

Як стало відомо, спортсменка візьме участь у новому українському шоу «Ліпсінк Батл», учасникам якого належить виступати в образах світових знаменитостей. Про це Різатдінова розповіла в новому пості на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Впізнали? Вже цієї суботи дивіться шоу Зоряних пародій "Ліпсінк Батл" з моєю участю. Постану перед вами в образі Олі Полякової. Як вам таке перевтілення?", - написала гімнастка.

На знімках вона дійсно постала в образі епатажної Суперблондинки. Так, Різатдінова одягалася в Золоте боді з фірмовим ліфом Полякової у вигляді випирають конусів, високі чоботи і величезний головний убір у вигляді зірки.

Доповнили образ Різатдінової перуку зі світлим волоссям і яскрава червона помада.

Українці тут же почали коментувати пост знаменитості.

"Я думаю чого Полякова висвітилася, якщо я на неї не підписана, один в один", "нереальна. Вибачте мене Оля, але це навіть краще оригіналу", "Вау можете тепер двійником підробляти", "краще перевтілення", "Люлі-люлі краще ніж у Олі", - пишуть люди.

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