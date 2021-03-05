Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, запомнившаяся украинцам как фаворитка Влада Ямы на «Танцях з зірками», впечатлила преображением в Олю Полякову

Как стало известно, спортсменка примет участие в новом украинском шоу «Липсинк Батл», участникам которого предстоит выступать в образах мировых знаменитостей. Об этом Ризатдинова рассказала в новом посте на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Узнали? Уже в эту субботу смотрите шоу звёздных пародий "Липсинк Батл" с моим участием. Предстану перед вами в образе Оли Поляковой. Как вам такое перевоплощение?», - написала гимнастка.

На снимках она действительно предстала в образе эпатажной Суперблондинки. Так, Ризатдинова облачилась в золотое боди с фирменным лифом Поляковой в виде выпирающих конусов, высокие сапоги и огромный головной убор в виде звезды.

Дополнили образ Ризатдиновой парик со светлыми волосами и яркая красная помада.

Украинцы тут же принялись комментировать пост знаменитости.

«Я думаю чего Полякова высветилась, если я на неё не подписана, один в один», «Нереальная. Простите меня Оля, но это даже лучше оригинала», «Вау можете теперь двойником подрабатывать», «Лучшее перевоплощение», «Люли-люли получше чем у Оли», - пишут люди.

Напомним, фаворитка Ямы из "Танців з зірками" стала копией Каменских, кинув вызов Горбунову: "До встречи на...".

Как сообщала Politeka, фаворитка Влада Ямы из "Танців з зірками" Ризатдинова сверкнула точеной фигурой в фитнес зале: "Можно загореться".

Также Politeka писала, что фаворитка Ямы из «Танців з зірками» взбодрила пикантными танцами в обтягивающих лосинах: «Вас расслабят…».