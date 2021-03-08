Украинская певица Тина Кароль в ярком образе устроила вечер шуток вместе с Потапом и Поляковой
Не так давно стало зивестно, что Тина Кароль стала одной из ведущих шоу "Липсинк Батл". Коллегой артистки оказался рэпер Потап, с которым звезда во всю шутила на съемках и привела в восторг всех поклонников.
С самом шоу знаменитости разобьются на пары, пародируя своих кумиров. Уже стало известно, что первая героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина спародировала певца Олега Винника, а ее возлюбленный, Александр Эллерт, предстанет в образе поп-принцессы Бритни Спирс. Анна Ризатдинова в свою очередь блистательно исполнила роль длинногой блондинки Поляковой.
Посетила выпуск и сама Полякова и не обошлось без шуток по поводу ссоры Кароль с Поляковой.
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"Вот здесь на одной сцене со мной и Оля и Тина. Там произошла одна ситуация... Теперь вся срана ждет липсинк батл между ними", - подметил Потап.
"Боже мой, чтобы между нами с Тиной был батл, то одного эфира мало. Тут должно было быть отдельное шоу", - подметила Полякова.
Кароль в свою очередь посмеялась и подняла большой палец вверх, шутливо заявив "Не до ждетесь! Мы с Олей... никогда!". Примечательно, что ранее все восхитились нарядом Кароль, в то время как Полякову высмеяли за неудачный образ со странной шляпой.
Напомним, что сказочно красивая Кароль призналась, что обрела счастье: «Это реально подарок небес».
Также Politeka писала, что Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру.