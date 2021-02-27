Популярная певица Тина Кароль похвасталась дерзкой выходкой на камеру, смутив фанатов

После презентации скандального во всех смыслах клипа, Тина даже сменила стиль в одежде, чтобы подчеркнуть, как она сама растет. И как растет ее песенная карьера – впервые за долгое время звезда сменила репертуар и стиль исполнения.

Теперь Тина все чаще появляется на публике в модных топах с сеточкой, обтягивающих брюках и кожаных пиджаках. В этот же раз лосины с кожаными ботфортами идеально сочетались с простой кофтой артистки. А ее дерзкая выходка с задранной к потолку ногой и вовсе удивила фанатов.

Похоже, Тина больше не стесняется и не сковывает себя рамками одного образа:

«Мне кажется это способ показать 🖕😂; Показала одно место... это очередной скандал....🤦🏻‍♀️; .всем любящим подругам шоубиза посвящается.. а вам слабо?; Что это значит? Тина 😮; Вот бесстыжая; скандал на втором уровне...😍; Неожиданно не думала что так ...; Потому что страстная, девочка опасная 😘✌️; Да уж😮 зачесалось👏».

После того, как артистка выпустила клип, она также организовала челлендж под свою музыку и выставила все в «Тик-Ток». Общаясь с блогерами, Тина также записала несколько забавных роликов, в которых повторила свои действия.

Суть заключается в том, чтобы сидя на шее молодого человека станцевать несколько движений руками из клипа «Скандал», напевая текст этой песни. В зеленом пиджаке с кислотным оттенком и черном топе из сеточки Кароль смогла снова дивить.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в пикантных позах неожиданно раскрыла тайный посыл "Скандала": "Людей же не обманешь!".

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