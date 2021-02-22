Популярная певица Тина Кароль удивляет раскадровками из своего клипа вместе с его необычной историей

Тина Кароль привыкла выступать в одном стиле и предпочитала делать это многие годы, так как это создало ей определенную репутацию. Тем не менее, в этот раз артистка отошла от привычной манеры исполнения и решила кардинально сменить ее. В клипе «Скандал» звезда показывает и говорит о сильной женщине.

По словам певицы, это история о женщине, которой хотелось бы быть слабой только рядом с правильным мужчиной. Коллега певицы и девушка, участвовавшая в постановке танцев Кароль также раскрыла тайный посыл языком жестов в клипе артистки.

Как оказалось, все было не так просто:

«Далее Кароль делает руками рожки. Этот жест говорит о том, что сатана заточен в аду и не сможет принести людям вреда 👽 #детальныйразборхореографии #символикавклипетиныкароль #освобождениедъяволаиеготриумф».

Поклонники тут же ответили:

«Увидела клип - твою хореографию узнала, не глядя в описание 🔥👍; Откуда она узнала об этом? Никто не должен был догадаться 👹; Почему так смешно?😂; Классная работа👏; Опять со своим настоящим искусством 🙄; Я наблюдаю за твоим творчеством давно — искусство на века; А можно подробнее?! Что за "сатана" и какой вред? 😮🤔... Неожиданная драматургия, однако...; 👁 всевидящие глаза; какой однако смысл глубокий спрятан... Но людей же не обманешь».

Для того, чтобы полностью привлечь внимание к новой работе, звезда решила зарегистрироваться в "Тик-Ток" и сдалала собственный челлендж с коллегой-артистом.

Напевая вою песню, Тина залезла на шею мужчине, которого в сети прозвали копией супруга Юлии Саниной. При этом артистка не прекратила исполнять композицию и всячески двигалась в такт музыке, пока сам мужчина вынужден был просто стоять. Столь пикантное выступление вызвало бурю обсуждений в сети.

Напомним, что Кароль после своего скандала поразила словами о единственном мужчине: "А пока...".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила личными кадрами с Даном Баланом на заснеженной улице: "Скандал".

Также Politeka писала, что загадочная Кароль похвасталась колечком на том самом пальчике, фанаты ахнули: "Идеал для мужчин"