Популярная украинская певица Тина Кароль выложила неожиданное стори с Даном Баланом, с которым ей приписывают роман

Несколько дней назад Тина Кароль презентовала клип на песню «Скандал», который стал открытием для поклонников, которые не ожидали резкой смены репертуара и стиля исполнения звезды в целом. Впрочем, певице это удалось.

Песню «Скандал» была написана самой артисткой в соавторстве с Аркадием Александровым. Большинство музыкального материала было создано с помощью синтезаторов и семплов. А вот перевоплощение Тины и ее танец активно обсуждают в сети.

Чтобы подогреть также интерес фанатов к песне, Кароль решила поддержать фото и видео фанатов, на которых она сама либо с Даном Баланом поет данную композицию. В одном из роликов артист якобы напевал «Скандал», монтаж понравился Кароль, после чего она сделала репост в Стори.

«Песня «Скандал» — о сильной девушке, которая хочет быть слабой, но только рядом с единственным мужчиной. Лишенная права на взаимную любовь она должна быть сильной, просто потому что так надо», — раньше говорила Кароль.

На официальном фан-аккаунте артистки появилось короткое интервью, в котором Тина успела ответить на все коварные вопросы блогера Олега Машуковского.

Тина ответила на вопросы, интересующие поклонников: кто дороже певице Дан или Санина, делала ли тест на беременность, стесняется ли оголяться на публике, и многое другое.

"Очень порядочная, очень молодец, правда толерантность это сила...", "Скучно 😕 такой паренёк эпатажный 🤣 нельзя было что-то поинтересней сделать ? Зря время потратила", "Лучшая из лучших", - откликнулись поклонники.

Напомним, что Кароль рассказала, как ее сын Вениамин отреагировал на новость о будущей сестренке: "Я думаю, мы...".

Портал Politeka ранее сообщал, что игривая Кароль сбросила лифчик ради нового эксперимента, Потап не устоит: "Ого, Тина...".

Как раньше писал сайт Politeka Тина Кароль огорошила выходкой, забравшись на известного украинца: "Звезды вообще обнаглели!".