Популярные артистки блистают на сцене в самых смелых нарядах, которые способны подчеркнуть их фигуры

Ради идеальных форм знаменитости худеют, месяцами сидят на строгих диетах. Меняют свой рацион, стиль, занимаются спортом и выбирают одежду, которая бы показывала их только в выгодном свете. В последнее время артистки все чаще появляются в топах, коротких кофтах и мини-юбках, которыми хвастаются в Инстаграм.

Представляем вашему вниманию топ-фото звезд, которые способны удивить фигурой.

Тина Кароль предпочитает классический стиль и нередко блистает на публике в модных топах с юбками-карандашами. В частности, для клипа «Найти своих» звезда подобрала нюдовый костюм и необычные перчатки. Благодаря стильному решению образ обсуждали несколько месяцев.

Для съемок своего очередного клипа с тоской о любви Ани Лорак выбрала белоснежный костюм с пикантными стяжками на юбке и не прогадала, ведь смогла подчеркнуть похудевшие ноги и идеальную талию, ради которой каждое утро тренируется.

Ольга Полякова во время одного из эфиров шоу «Маска» поразила внешностью. Дело было не только в макияже, который сделал Полякову куклой. Речь также и о костюме певицы, который был частично сделан из сеточки и едва прикрывал ее фигуру.

Светлана Лобода на отдыхе поражала фигурой в мини-юбке и топике, не скрывая себя под слоем косметики и фотошопом. Чтобы быть стройной и подтянутой с невероятным телом, Лобода тренируется довольно много и усердно в зале, причем раскрывает свои секреты красоты.

Леся Никитюк примеряет наряды с акцентом на длинные ноги в основном для модных фотосессий и шоу. В черном костюме из юбки и кроп-топа телеведущая смогла обратить внимание на себя довольно быстро.

Настя Каменских, также, как и Оля Полякова, появилась на шоу «Маска» в смелом наряде и другой прической. Черно-белый костюм из кожи был достаточно узким, чтобы подчеркнуть изгибы звезды, которой даже не удалось прикрыть свои бочка.

Напомним, что Оля Полякова похвасталась роскошью загородного дома после обновления: "Вот так я придумала...".

Портал Politeka писал, Полякова закричала, смекнув, кто стал Солнцем на шоу "Маска", неожиданные кадры: "Умеет интриговать...".

На портале Politeka рассказывали, как изменилась внешность Поляковой за десять лет, в Сети показали яркие фото: "Какая же она...".