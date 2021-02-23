Популярная певица Тина Кароль удивила оригинальным роликом с загадочным мужчиной
После презентации своего клипа «Скандал» Тина старается не сбавлять обороты и интриговать сеть новыми видео, в которых показывает преображения и оригинальные смены образа в целом. Недавно артистка также представила атмосферный ролик, отснятый специально к ее клипу.
Самым примечательным в кадре является то, как к певице нежно прикасается мужская рука. на ее лице можно увидеть оригинальный аксессуар из камней и бусин темно-синего цвета. Как оказалось маска для лица Кароль была не простая – это образ от бренда Lory Sun.
Поклонников заинтересовало присутствие мужчины в кадре, который касается их любимой исполнительницы и не показывает свое лицо. Угадывая, чья это могла быть рука, многие вспомнили о Дане Балане, с которым артистке приписывают роман:
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«А чья рука? Ваши предположения?; да здравствуют расследования чья же это рука; Дан Балан ждет; вот и вам скандал на ночь, наслаждайтесь!; Так-так,мужская рука скажите, что это рука Дана😏 Где-то на Мальдивах напрягся один Балан 😁; Феминизм рулит😂💪🏻🔥; Оригинальное решение, прикольно».
Тина Кароль привыкла выступать в одном стиле и предпочитала делать это многие годы, так как это создало ей определенную репутацию. Тем не менее, в этот раз артистка отошла от привычной манеры исполнения и решила кардинально сменить ее. В клипе «Скандал» звезда показывает и говорит о сильной женщине.
Как оказалось, все было не так просто:
«Далее Кароль делает руками рожки. Этот жест говорит о том, что сатана заточен в аду и не сможет принести людям вреда 👽 #детальныйразборхореографии #символикавклипетиныкароль #освобождениедъяволаиеготриумф».
Напомним, что Кароль после своего скандала поразила словами о единственном мужчине: "А пока...".
Как сообщала Politeka, Тина Кароль удивила личными кадрами с Даном Баланом на заснеженной улице: "Скандал".
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