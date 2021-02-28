Популярная певица Тина Кароль пришла на концерт "Женского квартала" в удивительном наряде, фанаты в восторге

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Тина Кароль всегда отличалась отменным чувством стиля. Она большая модница и часто экспериментирует с образами и сменами имиджа. Так, недавно звезда пришла на съемки "Женского квартала" в удивительном наряде, который не оставил равнодушным никого.

Короткое видео, в котором Тина дефилирует на сцене, опубликовали на фан-странице звезды в Instagram. Как видно, перед камерой артистка появилась в длинном темном платье интересного фасона, с объемными рукавами-фонариками и ошеломительным декольте. Этот наряд слегка оголил стройные ножки и подчеркнул упругие прелести красотки. Волосы Кароль собраны в замысловатую прическу, а на ее лице аккуратный макияж и уверенность в себе.

В подписи к публикации говорится: "Образ Тины для "Женского Квартала". Фанаты под впечатлением от такого выхода Тины Кароль, звезду заваливают лестными комментариями и комплиментами. "Королева", "Какой квартал, такой и образ...", "Когда это будет, женский квартал?", "Шарм королевы", "Это для "скандала" такой образ?", "Класс", "Блин, где же вас красивых таких делают? Роскошная женщина", "Шикарная женщина, мечта", "Вот умеет Тина себя подать. Красотке", - пишут в комментариях к видео с Кароль.

Напомним, Тина Кароль в кожаных ботфортах ошарашила вульгарной выходкой на камеру: "Да уж, зачесалось".

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