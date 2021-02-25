Популярная певица Тина Кароль удивила новым роликом с молодым человеком, повторяя челлендж

После того, как артистка выпустила клип, она также организовала челлендж под свою музыку и выставила все в «Тик-Ток». Общаясь с блогерами, Тина также записала несколько забавных роликов, в которых повторила свои действия.

Суть заключается в том, чтобы сидя на шее молодого человека станцевать несколько движений руками из клипа «Скандал», напевая текст этой песни. В зеленом пиджаке с кислотным оттенком и черном топе из сеточки Кароль смогла снова дивить.

«Скаждым днем Тик Токов с песней #Скандал все больше и больше👯», -сказано под видео.

Поклонники сразу ответили:

«А вы уже успели снять свой?; Очередной мальчик счастливчик 😂; в старости будет что вспоминать и рассказывать своим детям; Это уже похоже на какой то ипподром... делаем ставки кто доскачет первым... Рысак молодой ;) 😂».

После презентации своего клипа «Скандал» Тина старается не сбавлять обороты и интриговать сеть новыми видео, в которых показывает преображения и оригинальные смены образа в целом. Недавно артистка также представила атмосферный ролик, отснятый специально к ее клипу.

Самым примечательным в кадре является то, как к певице нежно прикасается мужская рука. На ее лице можно увидеть оригинальный аксессуар из камней и бусин темно-синего цвета. Как оказалось маска для лица Кароль была не простая – это образ от бренда Lory Sun.

Напомним, Тина Кароль заинтриговала публичными ласками с загадочным мужчиной: "Скажите, что это рука Дана".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль в пикантных позах неожиданно раскрыла тайный посыл "Скандала": "Людей же не обманешь!".

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