В сети появилось необычное фото с Тиной Кароль и Надей Дорофеевой, а фанаты заговорили о возможном дуэте певиц
Как сообщает Politeka.net, фанаты решили пофантазировать на тему возможного дуэта певиц Тины Кароль и Нади Дорофеевой и соединили их, по крайней мере на фото. Так, в одном из фан-аккаунтов, посвященных Кароль, опубликовали забавный отфотошопленный снимок, на котором двух артисток можно увидеть в горячих образах.
Надя Дорофеева на этом кадре позирует стоя над Тиной, на ней соблазнительный наряд – черные латексные штаны и коротенький бежевый топ, поверх которого она накинула черную портупею. Ее волосы аккуратно уложены и мягкими прядями спадают на плечи, а на лице легкий макияж.
Тина Кароль на фото позирует на фото лежа в соблазнительной позе, задрав ноги вверх. На ней тоже довольно откровенный наряд – узкие латексные лосины черного цвета, которые плотно обтягивают стройные ножки в туфлях на шпильках, а также темная пестрая блузка и черная кожаная куртка. Волосы певицы зачесаны в гладкую прическу, а на ее лице яркий макияж. интересно, что обе певицы в своих образах очень гармонично выглядят на этом отфотошопленном снимке.
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В подписи к фотографии говорится: "Хотели бы их совместный трек?". Конечно же такая публикация вызвала бурное обсуждение в комментариях, правда некоторые пользователи считают, что Надя и Тина слишком разные артисты, чтобы делать дуэт, а другие уверенны, что все возможно.
Напомним, Дорофеева кардинально сменила имидж, покорив чувственным фото: «Совсем на себя не похожа».
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