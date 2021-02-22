Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала новый мечтательный образ

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась атмосферным фото на своей странице в Инстаграм.

Так, Дорофеева, которая в прошлом году начала сольную карьеру после распада дуэта «Время и Стекло», опубликовала свое новое черно-белое фото. На снимке она позирует крупным планом, наглядно демонстрируя зрителям свою красоту.

На фото видна лишь горловина блузы певицы, однако судя по ней, Надя позирует в непривычно нежном и романтичном наряде. Ее волосы выглядят влажными и беспорядочно разлетаются по лицу певицы. Дополняет образ Дорофеевой чувственный макияж, благодаря которому ее глаза выглядят особенно выразительными.

Стоит отметить, что обычно певица предпочитает более дерзкие образы, однако и такой стиль ей тоже безумно идет.

«Перечитал мои мысли, а они все...о тебе. Soon», - подписала снимок Надя.

Можно предположить, что певица готовится к выпуску новой песни. По крайней мере, именно на это надеются ее поклонники в комментариях.

«Ждём новый хит, который точно всем зайдет», «Строчка из новой песни?», «Нервно жду этот день, когда мы услышим новую песню», «О боже», «Пока ты интригуешь мы горим», «Вааааау, нереальная Надюх», «На Майли Сайрус похожа», «Наша принцесса», «Совсем на себя не похожа, но очень красивая», - пишут люди.

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