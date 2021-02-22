Певица Надя Дорофеева показала четырех парней, которые прошли слепые прослушивания на "Голосе страны" и попали в ее команду

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Надя Дорофеева стала тренером в 11 сезоне вокального шоу "Голос страны". В воскресенье, 21 февраля, состоялся пятый выпуск программы, в котором звездные тренеры через слепые прослушивания набирают себе певцов и певиц в команды. Так, Надя показала в своих Instagram-сторис четырех парней, которые после этого эфира вошли в ее команду.

Так, Дорофеева стала тренером для Влада Хохлана, Евгения Шарманова, Петра Чернишенко и Андрея Науменко. Все эти исполнители настолько впечатлили Надю своим вокалом, что она развернула к ним свое тренерское кресло. Парни очень разные и выступают в разных жанрах, однако, их талант не вызывает сомнений.

Евгений Шарманов за свою жизнь успел поработать со многими украинскими селебрити. Дело в том, что он специалист по освещению съемок. На шоу он пришел с песней "Broken People" группы Logic & Rag’n’Bone Man.

Влад Хохлан – молодой преподаватель, он пошел на "Голос страны", чтобы показать своим студентам, что может не только преподавать музыку в аудиториях, но и покорить своим голосом украинских звезд.

Петр Чернишенко – долгое время был за границей, работал на стройке и был комплектовщиком, но всегда мечтал о сцене. На шоу он исполнил песню "Say something" группы A great big world и покорил Дорофееву.

Андрей Науменко – пришел зажечь проект своим драйвовым роком, он исполнил песню "Sweet Child O’ Mine" группы Guns N’ Roses и развернул кресло Нади к себе.

Напомним, Андрей Данилко дал волю рукам на шоу "Маска", заставив Винника вскрикнуть: "Что ты там нащупал?".

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