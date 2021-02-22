Экс-солистка "ВИА Гры", Надежда Мейхер , которая недавно засветилась на "Голос країни", заворожила голосом во время аккуситического концерта на сцене

Соответствующее видео появилось в Инстаграм-аккаунте знаменитости, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

«Будущее принадлежит тем, кто верит в свои мечты», - говорится в подписи к видео.

Артистка исполнила знаменитийшую песню Шарля Азнавура «Вечная любовь». Надо сказать, что это достаточно сложная композиция, однако Мейхер ее исполнила очень чувственно, искренне и завораживающее, прямо до мурашек, и что интересно, без фотограммы.

Поклонники пришли в неописуемый восторг, отметив, что Надежда очень поразила всех прекрасным исполнением данной песни, пронзив в самое сердце.

«Песня и вы слились в одно прекрасное», «Браво», «Красотищщщеее...голос, пластика 🔥🔥🔥»,

«Так искренно и нежно....пронзает сердце, просто чудеса творите»,

«Она очень прекрасна слов нет уважаю, люблю»,

"Как же вы красиво поёте,и очень достойно. Вот вы молодцы, развили в себе вокальную способность. Да вы над многим работаете, генерируете идеи ,воплощаете всё в жизнь. Эстетическое удовольствие приносите людям однозначно🔥🔥❤️", - высказались в сети.

Ранее мы сообщали, что Надежда Мейхер показала себя в соблазнительной позе. Надя "пококетничала" в подписчиками надев черную тунику. Длина одежды была короткой, а вырез сбоку прибавил образу особого соблазнения.

Черная ткань обтянула пышную грудь, но больше всего привлекала внимание поза Мейхер в столь нескромном одеянии, хотя сверху на ней было накинуто клетчатое пальто.

Напомним, что фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Как сообщала Politeka, Надежда Мейхер в дырявых джинсах показала все, на что способна: "Чувственно, круто...".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер показала настоящий "огонь" в красном бархате: "Сила и глубина...".