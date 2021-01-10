Экс-солистка "ВИА Гры", финалистка шоу «Танці з зірками» Надежда Мейхер поделилась философской мыслью

Звезда не только делится умными мыслями, но и покоряет своими совершенными формами в ярким образах, пишет Politeka.net. Артистка в этот раз предстала в бордовом платье со смелым декольте.

Наряд сидел на плечах, оголяя черные бретельки белья, что придавало образу особой раскованности.

Красотка распустила чистые волосы, которые прикрыли пол-лица аккуратной волной. Певица улыбалась и смотрела в камеру.

"В действительном содержится не больше, чем в возможном... Не больше чем может представить наше сознание, и не меньше... Сила, и глубина Сознания служит возможности постигать ...", - подписала снимок Надежда.

За полчаса пост собрал более 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Шикарная", "Как же я тебя обожаю Надежда ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Вы наша бусинка", "Надя ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ты самая самая ❤️❤️❤️❤️", "Красавица❤️🌸", "Надежда, Вы очень красивая женщина 👑👑❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Всегда интересно, слушать , смотреть!!!😍", "Красивая женщина", - написали пользователи сети, не в силах оторваться от роскошной звезды.

Ранее мы писали, что Надежда Мейхер была одета в черный наряд с перьями. Она поднесла руки к лицу, в результате чего ее изящное лицо оказалось обрамлено перьями. На шее и руках 38-летней артистки красовались украшения.

Напомним, что сладострастная Мейхер в красных шелках сверкнула "запретным плодом": искусство обольщения.

Как сообщала Politeka, фигуристая Надя Мейхер заворожила бездонным декольте и томным видом в бархате: "на грани приличия".

Также Politeka писала, что эффектная Мейхер в красном бархате с опасным разрезом околдовала Горбунова на "Голос країни": "Она крутая...".