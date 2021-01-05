Экс-солистка "ВИА Гры" Надежда Мейхер виртуозно пленила своим образом и талантом

Как передает Politeka.net, 38-летняя артистка опубликовала свежее фото в "сториз" в Инстаграм, на котором поразила красотой в удачно подобранном наряде, в котором она появилась на проекте "Голос країни 11".

Мейхер решила выступить перед своими коллегами, судьями проекта - Тиной Кароль, Надей Дорофеевой, Дмитрием Монатиком и Олегом Винником. Красотка выбрала для выступления шикарное бархатное платье красного оттенка с соблазнительным разрезом снизу, граничащим с нормами приличия.

Повернутся ли к ней судьи, Надежду не сильно заботит, для нее это просто очередной вызов.

"Мне кажется, это очень здорово принять участие в таком проекте, который уже идет не один сезон. С удовольствием спою одну из своих любимых песен... Этот проект — он открывает новые лица, новые голоса, или относительно новые, но не тех, кто давно в шоу-бизе и творчества ... И с тремя детьми", - процитировали Мейхер ТСН.

Как бы там ни было, но Надежде уже сходу удалось впечатлить ведущего Юрия Горбунова. Шоумен не удержался, чтобы не похвалить певицу, комментируя ее появление на шоу.

"Я думаю, какие-то свои оперные дела, которые она в последнее время воплощает в жизнь. Мы в этом году так близко долго с Надей общаемся и в "Вуйках" и в "Танцях", что я ожидал что она будет в "Голосі". Я желаю Наде успеха, она крутая", - поделился Горбунов.

Ранее мы сообщали, Мейхер свела с ума роскошным образом в атласном корсете с пикнатным вырезом и юбке-"тюльпан". Надежда позировала возле новогодней елочки, пококетничав на камеру. На одном из фото звезда игриво закусила мизинчик, стрельнув глазками.

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