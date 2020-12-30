Экс-солистка "ВИА Гра" Надежда Мейхер пленила сочным образом на новом фото
Как передает Politeka.net, 38-летняя певица опубликовала свежий кадр в "сториз" в Инстаграм, степень раскрепощения которого зашкаливает.
Многие восхищаются чувственным голосом артистки, но на на этом снимке брюнетка продемонстрировала еще одну свою суперспособность - Надежда виртуозно показала соблазн, точно зная, что надо публике.
Так, Мейхер позировала в красном шелковом наряде с мегаоткровенным декольте, окаймленным кружевом. При виде такой красоты, наверно, вздохнул не один поклонник - прямо мечта всех мужчин.
Певица коснулась одной рукой шеи - вернее, жемчужного колье, а другой обняла себя за талию. При этом звезда, со слегка растрепанной прической, томно опустила взгляд и приоткрыла ротик.
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К слову, не только глубиной декольте впечатлила красотка. Шелк предательски соскользнул, оголив ее аппетитную ножку.
Ранее мы сообщали, в Сети появились трогательные кадры с одного из концертов Мейхер. Так, во время выступления на сцену к артистке поднялась ее мама Галина Грановская. Женщины тепло обнялись - а сердца поклонников заныли.
«Невозможно было сдержать слезы», - подписали в Сети кадры.
Но настоящий восторг у зрителей возник, когда Галина Грановская начала петь украинскую народную песню «Не та ружа, що за садом». Многих покорил ее голос - понятно, откуда у дочки такой талант. Надежда в это время стояла рядом заботливо придерживая микрофон.
Примечательно, что мама Мейхер с детства мечтала стать певицей, но не получив поддержки от родных, оставила эту идею.
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