Украинская певица, экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер, которая заняла третье место в проекте «Танці з зірками», похвасталась стильным луком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала видео, на котором продефилировала в роскошном платье и пиджаке. Надя надела обтягивающее платье-ночнушку нежного розового цвета, а сверху набросила свободного кроя пиджак.

Игривая Мейхер прошлась по комнате, после чего смело скинула пиджак, оголив свои плечи и зону декольте. Выглядела артистка счастливой и вдохновленной.

«Утреннее настроение с моим детищем», - подписала видео звезда.

За короткое время под ее постом появилось множество приятных отзывов.

«Это вообще законно даже у женщин вызывать "тайные" чувства?», «Обожаю тебя», «Украинское атомное оружие - Надежда Мейхер», «Красивая и счастливая. Спасибо за радостное настроение», «До чего же красивая женщина!», «Надя ты супер», «как всегда элегантно и прекрасно до самых деталей. Надежда вы каждый раз меня удивляете, что-то новое вижу!», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что после окончания проекта Мейхер не дала себе время на отдых. Она отправилась с гастролями по стране со своими сольными выступлениями.

Напомним, что пышногрудая Мейхер в узком платье эффектно напомнила о своем главном таланте: "Это было мощно!".

Как сообщала Politeka, посвежевшая Надежда Мейхер приспустила кофточку, одарив хитрой улыбкой: «Эталон женственности».

Также Politeka писала, что Надежда Мейхер ошеломила бездонным декольте и показала дар, который скрывала в "ВИА Гре": "Когда мне было 18 лет...".