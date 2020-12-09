Співачка Надія Мейхер встигла відпочити від "Танців з зірками" і зібралася на гастролі

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram 38-річна зірка розповіла, що не збирається довго відпочивати. Красуня зробила селфі, показавши посвіжіле і відпочивше обличчя. Виглядала на фото Надя дуже щасливою. Вона спустила кофтинку, засвітивши випираючі ключиці.

"Сказати, що я щаслива, не сказати... нічого. На зміну одному Мега активному періоду приходить інший не менш активний. І так все життя... Адже ми самі ще ті "кузні" своєї долі)», - зазначила співачка, розповівши, що гастролюватиме по всій країні з гастролями.

У коментарях красуні залишили масу слів захоплення.

"Просто земна краса», "красуня", "хіба так буває, і красива і скромна і стільки талантів. Дай вам Бог здоров'я і радості зі своїми близькими", "Надія, удачі", "ви для мене еталон жіночності", "красива, талановита", "Ви прекрасна", "Нехай так буде завжди, Надюша!", "Мега позитив", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, в танцювальному шоу Мейхер посіла третє місце.

Нагадаємо, що колоритна Мейхер після програшу в "Танцях з зірками" з'явилася з Горбуновим в новому амплуа:"Ну Галя і дає!".

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