Співачка та актриса Надія Мейхер викликала захват яскравим перевтіленням

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому показала цікавий момент з нового сезону серіалу "Великі валуйки" з її участю (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

На кадрах Надія з'явилася разом з телеведучим Юрієм Горбуновим (він виступив і продюсером комедійного шоу, і одним з головних героїв). За сюжетом, Мейхер грає працівницю Укрзалізниці Галину і є коханою героя Горбунова - Івана Петрука.

У показаному відео парочка приїхала в гості до родичів в село. За щедро накритим столом Горбунов наминав голубці, а Мейхер ненароком поцікавилася, що відбувається, адже вдома він їх не їсть. Тоді персонаж Юрія спробував виправдатися, тим, що "то ж київський рецепт, а тут - закарпатський" та й взагалі в селі, мовляв, смачніше готують. Героїня Мейхер трохи розлютилася за столом з цього приводу.

"Хто дивився "Великі Вуйки 2"?😁", - підписала кадри Надія.

Користувачі кинулися обговорювати нове амплуа артистки:

"Ви прекрасна! Одне задоволення бачити вас на екрані, я просто закохана в вашу акторську гру і вашого персонажа. 🥰 💖" - "згодна, неможливо погляд відірвати" - "підтримую.. Надія не переграє, дуже органічна.😍"

"Ну Галя і дає 😂"

"Боже як смачно!!! Побігла на кухню!!! Надія спасибі!!!!"

"Тобі ось в таких серіалах зніматися треба. Просто пушка! ❤️❤️"

Раніше ми повідомляли, після фіналу "Танців з зірками" Мейхер відверто висловилася про ідею з двома переможцями (Юлія Саніна і Санта Дімопулос).

"Все склалося так, як я хотіла...гідно пішла, не беручи участі в подальшому «розіграші». Для мене є лише один переможець, і це TheHardkiss. А візиткам ви поменше вірте, монтують їх на "чудово", - зазначила співачка, підтвердивши, що перемогти повинна була Юлія, а не Санта.

Нагадаємо, що нестримна Мейхер з " Танців з зірками "показала, як грає за своїми правилами:" приструнити можуть тільки...".

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