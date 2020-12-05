Певица и актриса Надежда Мейхер вызвала восторг ярким перевоплощением
Как передает Politeka.net, 38-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, в котором показала интересный момент из нового сезона сериала "Великі валуйки" с ее участием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
На кадрах Надежда объявилась вместе с телеведущим Юрием Горбуновым (он выступил и продюсером комедийного шоу, и одним из главных героев). По сюжету, Мейхер играет работницу Укрзализныци Галину и является возлюбленной героя Горбунова - Ивана Петрука.
В показанном видео парочка приехала в гости к родственникам в село. За щедро накрытым столом Горбунов наминал голубцы, а Мейхер невзначай поинтересовалась, что происходит, ведь дома он их не ест. Тогда персонаж Юрия попробовал оправдаться, тем, что "то ж киевский рецепт, а тут - закарпатский" да и вообще в селе, мол, вкуснее готовят. Героиня Мейхер немного вспылила за столом по этому поводу.
"Хто дивився «Великі Вуйки 2»?😁", - подписала кадры Надежда.
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Пользователи кинулись обсуждать новое амплуа артистки:
"Вы прекрасная! Одно удовольствие видеть вас на экране, я просто влюблена в вашу актерскую игру и вашего персонажа. 🥰💖" - "согласна, невозможно взгляд оторвать" - "Підтримую.. Надія не переграє, дуже органічна.😍"
"Ну Галя и дает😂"
"Боже как вкусно!!! Побежала на кухню!!! Надежда спасибо!!!!"
"Тебе вот в таких сериалах сниматься надо. Просто пушка! ❤️❤️"
Ранее мы сообщали, после финала "Танців з зірками" Мейхер откровенно высказалась об идее с двумя победителями (Юлия Санина и Санта Димопулос).
«Все сложилось так, как я хотела…Достойно ушла, не принимая участия в дальнейшем «розыгрыше». Для меня есть только один победитель, и это TheHardkiss. А визиткам вы поменьше верьте, монтируют их на «отменно», - отметила певица, подтвердив, что победить должна была Юлия, а не Санта.
Напомним, что безудержная Мейхер из "Танців з зірками" показала, как играет по своим правилам: "Приструнить могут только...".
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